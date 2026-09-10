Быть папой: 3 книги о родительстве, написанные отцами

Только честные истории: от первых дней с ребенком до стремления понять, что же это такое — быть папой фото: ИИНашли для вас 3 книги о родительстве и о детях, написанные мужчинами, чтобы показать разные грани отцовского опыта — от будней с детьми до непростых переживаний.