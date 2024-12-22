На Руси произошло невероятное событие – Государственная дума вдруг заметила многоженство. Произошло это ровно в тот день, когда сам президент подводил итоги года вместе с народом.
Не ходил бы ты, Джамшут, во султаны…
Комментарии
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М
ММ
В Средние века папа Римский официально ввел многоженство после чумы для пополнения Европы народом. Сейчас в России другая чума- мигранты. Либо русские будут размножаться, либо вымрут! Другого варианта нет! Русских мужчин значительно меньше, чем женщин! Жириновский же предлагал ввести многоженство официально. И он прав. Процитирую:"многоженство ----это говорит о том что любви нет ---похоть и возможность купить товар" "Многоженство - это распущенность и разврат." Да??? А сейчас любовницы депутатов и бизнесменов это не разврат и распущенность? Мужик, вынужденный снабжать и обеспечивать нескольких жен и детей- ему не до любовниц! Темперамент у людей разный, некоторые жены бы и завели себе младшую жену, если бы могли. А фригидным как быть? Если не устраивает секс, а все остальное в норме? Обыкновенный женский эгоизм: Пусть лучше сдохнет страна и мой мужик, но не отдам его никому!
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1 час.
Вадим Кузнецов
Сложный вопрос. В России вообще, а сейчас в особенности, есть гендерный перекос, не хватает мужчин. Таким образом, множество женщин остается одинокими. Исторически эту проблему как то решали. Но вот ислам тут вообще ни при чём.
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51 мин.
Борис Сторублевцев
житие меняется , а Русские робяты???
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10 мин.
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