Не ходил бы ты, Джамшут, во султаны…

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ММ

В Средние века папа Римский официально ввел многоженство после чумы для пополнения Европы народом. Сейчас в России другая чума- мигранты. Либо русские будут размножаться, либо вымрут! Другого варианта нет! Русских мужчин значительно меньше, чем женщин! Жириновский же предлагал ввести многоженство официально. И он прав. Процитирую:"многоженство ----это говорит о том что любви нет ---похоть и возможность купить товар" "Многоженство - это распущенность и разврат." Да??? А сейчас любовницы депутатов и бизнесменов это не разврат и распущенность? Мужик, вынужденный снабжать и обеспечивать нескольких жен и детей- ему не до любовниц! Темперамент у людей разный, некоторые жены бы и завели себе младшую жену, если бы могли. А фригидным как быть? Если не устраивает секс, а все остальное в норме? Обыкновенный женский эгоизм: Пусть лучше сдохнет страна и мой мужик, но не отдам его никому!