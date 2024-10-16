500 тысяч человек посетили российские казино в 3-м квартале 2024 года

Почти 500 тысяч человек посетили российские игорные зоны в 3-м квартале 2024 года. В Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) отметили, что по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года этот показатель увеличился на 18%.