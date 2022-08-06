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Твиттер «Нетс» выложил фотографии и видео с матча в Нью-Джерси с участием Ирвинга

Твиттер «Нетс» выложил фотографии и видео с матча в Нью-Джерси с участием Ирвинга

Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг принял участие в матче полулюбительской лиги в родном для себя Нью-Джерси.

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