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«Начинаю долгий путь»: 46-летняя Орлова ответила на слухи о третьей беременности

«Начинаю долгий путь»: 46-летняя Орлова ответила на слухи о третьей беременности

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила на слухи о беременности. В интересном положении ее заподозрили после того, как ее фигура стала заметно округляться, а сама знаменитость буквально стала светиться от счастья.

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