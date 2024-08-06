«Начинаю долгий путь»: 46-летняя Орлова ответила на слухи о третьей беременности

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила на слухи о беременности. В интересном положении ее заподозрили после того, как ее фигура стала заметно округляться, а сама знаменитость буквально стала светиться от счастья.
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