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Что и Как?

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Пальто не стирают: 3 правила ухода за верхней одеждой

Пальто не стирают: 3 правила ухода за верхней одеждой

Каждую осень и зиму мы достаём из шкафа любимое пальто — и замечаем, что оно уже не такое свежее. Заломы, потёртости на рукавах, пятна от дождя или кофе.

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