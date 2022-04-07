Происшествия

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В Красноярском крае полицейские и общественники наградили победительницу регионального этапа Всероссийского конкурса антинаркотической рекламы «Спасем жизнь вместе!»

В номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» лучшей стала работа студентки Анастасии Чекалдиной.

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