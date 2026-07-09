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Мобильные огневые группы будут защищать от БПЛА предприятия Кузбасса

Мобильные огневые группы будут защищать от БПЛА предприятия Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк проверил готовность мобильных огневых групп к защите важных промышленных объектов Кузбасса от возможных атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона 9 июля в своем канале в социальной сети «Макс».

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