Вдыхание воздуха автомагистралей повышает кровяное давление

Наши города изрезаны дорогами с интенсивным движением транспорта. Автомагистрали в настоящее время являются определяющей чертой большинства мегаполисов, постоянный поток автомобилей выбрасывает загрязнения в близлежащие районы.
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