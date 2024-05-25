Венгрия помешала отправить прибыль с активов России на оружие Украине

FT: Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с активов России на оружие для ВСУ Будапешт воспротивился использованию российских активов для закупки оружия Украине, но вето накладывать не стал: ЕС уже предложил Будапешту сделку, выяснила FT.
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