Венгрия помешала отправить прибыль с активов России на оружие Украине

Нальзя жить в мирк лжи! Мы и так много умалчиваем,а это порождает безнаказаностт и ещё преступления!

Eduard

Европа едина в одном,в УГОЛОВЩИНЕ.Они уверены,что их мнрго и значит имеют право на всё! Мы их убедим в обратном!