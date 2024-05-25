Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Венгрия помешала отправить прибыль с активов России на оружие Украине

Венгрия помешала отправить прибыль с активов России на оружие Украине

FT: Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с активов России на оружие для ВСУ Будапешт воспротивился использованию российских активов для закупки оружия Украине, но вето накладывать не стал: ЕС уже предложил Будапешту сделку, выяснила FT.

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Комментарии
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Eduard
Запад окончательно обнаглел!
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7 час.
Eduard
Нальзя жить в мирк лжи! Мы и так много умалчиваем,а это порождает безнаказаностт и ещё преступления!
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7 час.
Eduard
Европа едина в одном,в УГОЛОВЩИНЕ.Они уверены,что их мнрго и значит имеют право на всё! Мы их убедим в обратном!
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7 час.

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