Рейс из Казани в Хургаду задержали на 12 часов

Рейс UJ 744, который должен был вылететь из Казани в Хургаду, задерживается на 12 часов. Согласно информации с онлайн-табло аэропорта Казани, вылет, запланированный на воскресенье в 04:05, теперь состоится только в 16:00.
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