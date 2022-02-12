В Тюмени открылся новый инфекционный госпиталь

Корпус многофункционального медицинского центра «Тюмень-2» ГК «Мать и дитя» ввели в строй, перепрофилировав его под «ковидный» госпиталь для лечения инфекционных больных, 12 февраля сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Корпус многофункционального медицинского центра «Тюмень-2» ГК «Мать и дитя» ввели в строй, перепрофилировав его под «ковидный» госпиталь для лечения инфекционных больных, 12 февраля сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
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