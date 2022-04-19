Вассилис Спанулис удостоен звания Легенды Евролиги

Завершивший прошлым летом карьеру игрока Вассилис Спанулис будет удостоен звания Легенды Евролиги. Баскетболист является трехкратный чемпионом и MVP «Финала четырех» Евролиги – с «Панатинаикосом» (2009) и «Олимпиакосом» (2012, 2013).
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
Свежие комментарии