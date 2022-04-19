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Вассилис Спанулис удостоен звания Легенды Евролиги

Завершивший прошлым летом карьеру игрока Вассилис Спанулис будет удостоен звания Легенды Евролиги. Баскетболист является трехкратный чемпионом и MVP «Финала четырех» Евролиги – с «Панатинаикосом» (2009) и «Олимпиакосом» (2012, 2013).

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