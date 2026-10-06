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Царьград

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Драка депутатов в парламенте Армении после обвинений в адрес спикера

Драка депутатов в парламенте Армении после обвинений в адрес спикера

Драка в парламенте Армении началась после того, как спикер Рубен Рубинян лишил слова оппозиционного депутата Эдгара Казаряна, обвинявшего его в нецелевом расходовании бюджета.

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