28/08/24==Агент НКВД, поэт-убийца и Павел Дуров. За что во Франции арестовывали русских и как проходили суды над ними?

«Лента.ру» собрала истории русских, которые оказывались перед судами во Франции В минувшую субботу самолет создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова приземлился в Париже, где его задержали и затем взяли под стражу из-за отказа сотрудничать со спецслужбами в области кибер- и финансовых преступлений.