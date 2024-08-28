28/08/24==Агент НКВД, поэт-убийца и Павел Дуров. За что во Франции арестовывали русских и как проходили суды над ними?

«Лента.ру» собрала истории русских, которые оказывались перед судами во Франции В минувшую субботу самолет создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова приземлился в Париже, где его задержали и затем взяли под стражу из-за отказа сотрудничать со спецслужбами в области кибер- и финансовых преступлений.
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