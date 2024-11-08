Первая лига. «Ротор» примет «Сочи», «Торпедо», «Балтика» и «Арсенал» Тула проведут матчи в субботу

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В пятницу «Ротор» примет «Сочи». В субботу тульский «Арсенал» сыграет с «Аланией» в гостях, «Торпедо» примет «Енисей», «Балтика» сыграет с «Нефтехимиком» на выезде.