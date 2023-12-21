Как эффективно управлять предприятием и получить за это срок

Однако это мнение ошибочное и даже вредное, как показывают события, происходящие в наши дни с ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" – предприятием, которое вместе со своим многолетним владельцем, Маликом Фавзавиевичем Гайсиным, казалось бы, прошло огонь, воду и медные трубы.
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