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Царьград

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В Нижнем Новгороде 14 октября потеплеет до +19°С

В Нижнем Новгороде 14 октября потеплеет до +19°С

В среду, 14 октября, воздух в Нижнем Новгороде прогреется до +19°С, что существенно выше климатической нормы для середины октября.

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