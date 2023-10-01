Приметы и поверья на 2 октября связаны с памятью о небесных покровителях Трофиме и Зосиме ClickioПриметы и поверья на 2 октября, когда осень в самом разгаре, а листья с деревьев так и сыплются золотым и багряным дождём, связаны со сбором мёда и легендарными Трофимовскими вечёрками.