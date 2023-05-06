Под прицелом

37 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Chilipeper
    Думали, что мы почувствуем себя слабыми. Ну-ну. Про медведя в берлоге ещё Бисмарк говорил. Не умный мужик был.Офицер ЦРУ: атака...
  • Гарий Щерба
    КОМУ  вы  АНГЛОСАКСКИЕ  ПОДОНКИ НУЖНЫ я со своим  ПРОКЛЯТЫМ  островом ....??!!!??Британские СМИ: П...
  • eagle
    Уже бы короновали убогого. А то ведь и не доживет. С сентября король и все нас пугают коронацией. То ли дело в средни...Британские СМИ: П...

Пригожин не видит улучшений в обеспечении боеприпасами ЧВК «Вагнер»

Пригожин не видит улучшений в обеспечении боеприпасами ЧВК «Вагнер»

Ситуация с боеприпасами у ЧВК «Вагнер» принципиально не поменялась. Об этом можно судить по ответу российского бизнесмена, общественного деятеля и основателя указанной частной военной компании Евгения Пригожина, данному на запрос издания MOS.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх