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Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Цели специальной военной операции будут достигнуты дипломатическим или военным путем, вне зависимости от того, разрешат ли США Украине атаковать западным оружием вглубь России или нет, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

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