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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэй Томпсон рассказал о разговоре со Стивом Керром, который помог ему снять напряжение на фоне неудачной серии

По словам защитника «Голден Стэйт», главный тренер помог ему изменить подход и снять напряжение на фоне неудачной серии у него лично и команды в целом.

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