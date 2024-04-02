Исполнился ровно год со дня теракта в кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский

Сегодня исполняется ровно год с момента убийства военного блогера и писателя Владлена Татарского. 2 апреля 2023-го в баре на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора, прогремел мощный взрыв.
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