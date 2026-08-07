В Ростовской области инспекторы ДПС пришли на помощь автоледи в жаркий день

Во время патрулирования на участке Мостового перехода через Сухо-Солёновскую балку сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Волгодонское» заметили на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.
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