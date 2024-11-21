Нижегородцы могут сообщить о давлении на их бизнес по телефонной линии

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области напоминает о работе телефонной линии, которая работает круглосуточно и предназначена для приема сообщений о давлении на бизнес.
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