Маринованные овощи в пакете

БУДЕТ ВКУСНО!ОбществоМаринованные овощи в пакете Если вы устали от традиционных салатов и рагу, попробуйте приготовить это замечательное и очень простое блюдо.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьOlga BelПРИ ТАКОМ РЕЦЕПТЕ овощи, в лучшем случае, будут засоленными, но НЕ маринованными. Для маринования необходимы, КАК МИНИМУМ, + подсолнечное масло, + уксус. Я ещё добавляю сахар или мёд. Делала такое маринование с огурчиками, с кабачком, с сельдереем. Можно и помидоры, и сладкий перец, очень вкусным получается маринованный чеснок!!!Люкатолько хотела написать.. а где собственно маринад. очередной украденный "шедевр".ТАТамара АристарховаЯ так делаю малосольные огурцы : огурцы + чеснок+ укроп + листья смородины /вишни / хрен +соль = всё в пакет!!!Комментировать
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