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Маринованные овощи в пакете

Маринованные овощи в пакете

Если вы устали от традиционных салатов и рагу, попробуйте приготовить это замечательное и очень простое блюдо.

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Olga Bel
ПРИ ТАКОМ РЕЦЕПТЕ овощи, в лучшем случае, будут засоленными, но НЕ маринованными. Для маринования необходимы, КАК МИНИМУМ, + подсолнечное масло, + уксус. Я ещё добавляю сахар или мёд. Делала такое маринование с огурчиками, с кабачком, с сельдереем. Можно и помидоры, и сладкий перец, очень вкусным получается маринованный чеснок!!!
Люка
только хотела написать.. а где собственно маринад. очередной украденный "шедевр".
Тамара Аристархова
Я так делаю малосольные огурцы : огурцы + чеснок+ укроп + листья смородины /вишни / хрен +соль = всё в пакет!!!

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