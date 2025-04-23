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Запретное мясо у мусульман и иудеев: что не так со свининой?

Запретное мясо у мусульман и иудеев: что не так со свининой?

Почему в разных культурах некоторые продукты считают запретными? Почему индуистам запрещено есть говядину, а мусульманам и иудеям - свинину? Как формировались эти запреты, и что за ними стоит?Кошер, копыта и моллюскиКашрут или кошер – свод строгих пищевых ограничений, основанный на законах Торы и Талмуда.

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