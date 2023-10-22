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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Паэлья с колбасой

Одна из вариаций традиционного испанского блюда из риса и морепродуктов. Ингредиенты Оливковое масло 60 мл лук 2 шт болгарский перец 2 шт чеснок 4-5 зубчиков рис басмати 400 г куриный бульон 1,3 л шафран 1 щепотка красный перец по вкусу соль 1 ч.

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