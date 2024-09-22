Интеллигентный спекулянт

Как мы знаем, 15 декабря 1947 года советский народ с огромной радостью и воодушевлением узнал о том, что родная власть в лице любимого и незабвенного товарища Сталина решила помочь рабочим, крестьянам и служащим избавиться от лишних денег, объявив о проведении денежной реформы.