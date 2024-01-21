Дуда помилует экс-главу МВД Польши и зама после получения мнения генпрокурора

Global Look Press/Leszek SzymaÅ„ski/Polska Agencja Prasowa Президент Польши Анджей Дуда помилует арестованных бывшего главу МВД и администрации Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика после получения мнения генерального прокурора Адами Боднара, сообщил глава президентской администрации Марчин Масталерек.
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