Сенатор Виктор Зобнев пообещал приехать в Рубцовск, чтобы решить вопрос с теплостанцией

Виктор Зобнев подчеркнул, что постарается найти пути решения проблемы Сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев в ходе сессии АКЗС пообещал помочь с решением вопроса о дополнительной фильтрации выбросов Южной тепловой станции.
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