Реставрация усадьбы Валуево в ТиНАО начнется после разработки проекта "Наследие города Москвы"

Власти Москвы приступят к реставрации исторического ансамбля усадьбы Валуево в Тинао. Такое решение было принято после того, как Московская городская Дума выдала задание на разработку проекта по сохранению зданий скотного и конного дворов, паркового павильона, главных въездных ворот и двух башен ограды.