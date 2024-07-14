Реставрация усадьбы Валуево в ТиНАО начнется после разработки проекта "Наследие города Москвы"

Власти Москвы приступят к реставрации исторического ансамбля усадьбы Валуево в Тинао. Такое решение было принято после того, как Московская городская Дума выдала задание на разработку проекта по сохранению зданий скотного и конного дворов, паркового павильона, главных въездных ворот и двух башен ограды.
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