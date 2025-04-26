Науседа призвал пересмотреть христианские постулаты

Пересмотр христианского постулата о непротивлении злу насилием призвал осуществить президент Литвы Гитанас Науседа, который приехал в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска, 25 апреля сообщила пресс-служба литовского лидера.
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