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Доцент Дубровина: универсальной нормы потребления воды не существует

Доцент Дубровина: универсальной нормы потребления воды не существует

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина рассказала, что универсальной нормы потребления воды не существует, поскольку потребность организма в жидкости зависит от индивидуальных условий.

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