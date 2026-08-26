Доцент Дубровина: универсальной нормы потребления воды не существует

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина рассказала, что универсальной нормы потребления воды не существует, поскольку потребность организма в жидкости зависит от индивидуальных условий.
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