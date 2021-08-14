Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны спорта и те, кто выбрал для себя здоровый образ жизни!

Спорт — залог силы, красоты, отменного здоровья и долголетия! Желаем нашим спортсменам высоких результатов и громких побед! Продолжайте прославлять Ялту далеко за ее пределами и будьте примером стойкости и выносливости!Всем любителям спорта желаем отменной физической формы, крепкого здоровья, бодрости духа и бесконечного стремления к успеху!Константин Шимановский,Глава муниципального образованиягородской округ Ялта - председатель Ялтинского городского советаЯнина Павленко,глава администрации города ЯлтаЧитайте полную новость на Crimea-news.