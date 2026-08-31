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79 танцоров выступят в финале фестиваля "Область танцевальных культур" в Подмосковье

79 танцоров выступят в финале фестиваля "Область танцевальных культур" в Подмосковье

Победители международных фестивалей из Китая, Франции, Японии, Южной Кореи и Португалии соберутся 6 сентября в жюри финального гала-концерта II фестиваля "Область танцевальных культур" на Центральной площади Королева.

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