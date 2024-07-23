Танкисты показали боевую работу Т-80БВМ с неуязвимым «царь-мангалом»

Выстрел танка! И вот сейчас наш танк стреляет с закрытой огневой позиции, цели, конечно же, не видно - до нее километров пять, но благодаря нашим операторам квадрокоптеров снаряды ложатся туда, куда надо.
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