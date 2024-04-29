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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«У нас беда с мусорной реформой». Грязные крымские и севастопольские дела

«У нас беда с мусорной реформой». Грязные крымские и севастопольские дела

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главам региональных парламентов совместно со своими Счетными палатами разобраться, на что в 2023 году были израсходованы средства, которые граждане заплатили за вывоз и утилизацию бытовых отходов.

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