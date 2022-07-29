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  • Елена Князева
    Да, он и так знает, что уши из Киева торчат.Военкор поставил ...
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    забыли о нем, а тут такая возможность о себе напомнить, может быть какая нибудь кормушка появится....Военкор поставил ...
  • Sergey Ivanov
    Кажется, мы уже грозили украинцам «красными линиями»? Интересно, что будут говорить наши власти, когда укровояки нане...ВСУ нанесли артил...

Киев начал зачистку "Азова"*: Что известно об ударе по баракам с пленными к этому часу

Киев начал зачистку "Азова"*: Что известно об ударе по баракам с пленными к этому часу

Массированный удар по Еленовской исправительной колонии украинские боевики нанесли посреди ночи.  По данным военкора Андрея Руденко, ВСУ попытались уничтожить пленных "азвоцев"*, открыв артиллерийский огонь именно по баракам, где их содержали.

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