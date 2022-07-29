Киев начал зачистку "Азова"*: Что известно об ударе по баракам с пленными к этому часу

Массированный удар по Еленовской исправительной колонии украинские боевики нанесли посреди ночи. По данным военкора Андрея Руденко, ВСУ попытались уничтожить пленных "азвоцев"*, открыв артиллерийский огонь именно по баракам, где их содержали.