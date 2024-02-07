ЦБ пообещал жесткость, доллар на максимуме. Обзор Банки.ру

В ЦБ не видят оснований для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), пишет «Коммерсант». Сейчас аналитики фиксируют не охлаждение экономики, а лишь некоторые признаки этого: снижение розничного кредитования, увеличение объема банковских вкладов и снижение влияния положительного шока спроса на инфляцию.