Многоходовка Такера и Путина под видом интервью

Natalija Osminina

Интервью было нужно для веса папочки Трампа против Байдена. И вовсе не для того, чтобы иметь шанс на избрание Президентом. Ежу понятно, что весь ресурс- деньги, армия, спеслужбы, Госдеп и пр. в руках правящих. И "обращения за помощью к народу", как выразился автор- это лишь призыв выйти на улицы. ВВП же сказал, что Россия США не угрожает. И значит, развязывает ядерную войну лично Байден и его демократическая группировка. Потому что Байден безумен и коррупционен. Вот и вся присказка. Трамп копит компромат на Бидона, чтобы показать, что это правительство НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ с вызовами, его никто не уважает. Вон на Украине все плохо, несмотря на вбуханные деньги честных НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (за которых как раз радеет Трамп, как за главный свой электорат). И держат Байдена на Украине лишь личные чисто коррупционные интересы в деле Буризмы его сынули. Погасить конфликт в Израиле Байден не может (а сейчас еще начнется Тайвань. Да и Ким запульнет на базы Южной Кореи, а то и Японии). Байден совершил страшный грех- соединил вместе Россию с Китаем и Ираном, что в военной доктрине США считается непростительной ошибкой. В общем слабый гегемон планету не контролирует. К тому же совершил политическую ошибку, не пойдя на мир с Путиным, не убрав по его просьбе инфраструктуру НАТО на состояние 1997 года. Но главным козырем Трампа (Козыря) станет обвинение Байдена в развязывании Третьей Мировой и риске уничтожения США в ядерном взрыве. Этого же не Путин хочет- вот его интервью, а только Байден со своими "ястребами войны". Трамп уже неоднократно заявлял, что слабый и некомпетентный Байден поставил мир на грань ядерной войны: "Мы на пороге Третьей Мировой, если кто-то этого не знает". Трамп скажет, что Байден подверг не только США риску погибнуть в ядерном катаклизме, но и планету. И выступит СПАСИТЕЛЕМ ПЛАНЕТЫ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ!!! И опять же это не приведет его на кресло Президента. это лишь увеличит его электорат. Каждый мх кандидатов сколачивает свою армию. Байден - из ЛГБТ, БЛМ и латинасов, и новых беженцев. Из тех, кому предписано уничтожить США как государство. А Трамп сколачивает свое воинство из южан-конфедератов, ржавых воротничков, которые хотят возродить Америку. И они готовы принять вызов в Гражданской войне.