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Многоходовка Такера и Путина под видом интервью

Многоходовка Такера и Путина под видом интервью

Перефразирую известное высказывание: пошлёшь дурака интервью брать, он дурак интервью и возьмёт. Неужели вы думаете, что Такер, солнце не наш, Карлсон, приехал в Москву просто поболтать под камеру с Владимиром Владимировичем? Ага, счас! Там Трампа хотят посадить на 700+ лет - только представьте, что с этим клоуном могут сделать.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Интервью было нужно для  веса папочки Трампа против Байдена. И вовсе не для того, чтобы иметь шанс на  избрание Президентом. Ежу понятно, что весь ресурс- деньги, армия, спеслужбы, Госдеп и пр. в руках правящих. И  &quot;обращения за помощью к народу&quot;, как выразился автор- это лишь призыв выйти на улицы.  ВВП же сказал, что  Россия США не угрожает. И значит, развязывает ядерную войну лично Байден и его демократическая группировка. Потому что Байден безумен и коррупционен. Вот и вся присказка.  Трамп копит компромат на Бидона, чтобы показать, что это правительство НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ с вызовами, его никто не уважает. Вон на Украине все плохо, несмотря на вбуханные деньги честных НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (за которых как раз радеет Трамп, как за главный свой электорат).  И держат Байдена на Украине  лишь личные чисто коррупционные интересы в деле Буризмы  его сынули. Погасить конфликт в Израиле Байден не может (а сейчас  еще начнется Тайвань. Да и Ким запульнет на базы Южной Кореи, а то и Японии). Байден совершил  страшный грех-  соединил вместе  Россию с Китаем и Ираном, что в военной доктрине США считается непростительной ошибкой. В общем слабый гегемон планету не контролирует. К тому же совершил политическую ошибку, не пойдя на мир с Путиным, не убрав по его просьбе инфраструктуру НАТО на состояние 1997 года. Но главным козырем Трампа (Козыря) станет  обвинение Байдена в развязывании Третьей Мировой и риске уничтожения США в  ядерном взрыве. Этого же не Путин хочет- вот его интервью, а только Байден со своими &quot;ястребами войны&quot;. Трамп уже неоднократно заявлял, что слабый и некомпетентный Байден поставил мир на грань ядерной войны: &quot;Мы на пороге Третьей Мировой, если кто-то этого не знает&quot;. Трамп скажет, что Байден подверг не только США риску погибнуть в ядерном катаклизме, но и планету. И выступит СПАСИТЕЛЕМ ПЛАНЕТЫ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ!!! И опять же это не приведет его на кресло Президента.  это лишь увеличит его электорат. Каждый мх кандидатов сколачивает свою армию.  Байден - из ЛГБТ, БЛМ и  латинасов, и новых беженцев.  Из тех, кому предписано уничтожить США как государство. А Трамп сколачивает свое воинство из южан-конфедератов, ржавых воротничков, которые хотят возродить Америку.  И они готовы принять вызов в Гражданской войне.
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7 час.
Natalija Osminina
Что касается &quot;смертельной внешней угрозы&quot;.  Главное, что смертельная угроза есть  ВНУТРЕННЯЯ. По сути сейчас идет полная зачистка  двухпартийной системы. И республиканцы понимают, что единственный шанс у них остаться элитой США- это стать конфедератами. И принять вызов северян. Собственно,  и те и другие существуют по сей день, иначе бы Байден с таким остервенением , как только пришел в Президенты,не внес бы  закон  об уничтожении всех памятников конфедератам, о зачистке из библиотек архивов,  и об изъятии  всех активов конфедератов (набралось, кстати, немало). По сей день демократы кличут республиканцев  &quot;ковбоями&quot;, а те демократов &quot;масонами&quot;..
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7 час.
HB
Halszka Brzozowska
Отличный, блестящий текст.... Полностью согласна...Только то, что больше людей увидят и поймут, особенно западные политики...Карлсон настоящий  мужик и молодец , Хороших выходных !! Всего доброго Сердечности Поцелуи и обьятия 💓💓
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3 час.

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