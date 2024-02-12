Роттердам (ATP). 1-й круг. Оже-Альяссим поборется с Кресси, Музетти – с Грикспором

Сетка турнира здесь. ABN AMRO Open Роттердам, Нидерланды 12 – 18 февраля 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 134 985 евро Крытые корты, хард Первый круг Роман Сафиуллин (Россия) Хольгер Руне (Дания) Дата проведения 13 февраля, 03.
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