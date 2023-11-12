В меню тульских ресторанов «завелись» осьминоги и нутрии

"Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная. да, заморская икра, баклажанная" перечислял персонаж советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию" деликатесы с царского стола.
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