Из частного сектора Глазова вывезли 500 кубометров несанкционированного мусора

Глазов. Удмуртия. Частный сектор Глазова расчистили от несанкционированного мусора. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.
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