Работающим калужским пенсионерам скорректируют пенсии

С 1 августа 2024 года Отделение Социального фонда России по Калужской области пересчитает страховую пенсию за 2023 год для более чем 76 тысяч работающих пенсионеровС 1 августа повысят выплаты работающим пенсионерам, у которых на индивидуальном лицевом счете в Социальном фонде накоплены дополнительные баллы за счет страховых взносов.
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