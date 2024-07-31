Работающим калужским пенсионерам скорректируют пенсии

С 1 августа 2024 года Отделение Социального фонда России по Калужской области пересчитает страховую пенсию за 2023 год для более чем 76 тысяч работающих пенсионеровС 1 августа повысят выплаты работающим пенсионерам, у которых на индивидуальном лицевом счете в Социальном фонде накоплены дополнительные баллы за счет страховых взносов.