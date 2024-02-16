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Андрей Нальгин. Светская смерть Ксении Собчак

Андрей Нальгин. Светская смерть Ксении Собчак

Всё-таки природу не обманешь. Оставшаяся с «золотых времён» инфантильность вкупе с так и не преодолённой порочностью натуры дают о себе знать и в том возрасте, когда пора бы уже остепениться.

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Комментарии
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Елена Киршанская
А я вот об ее сыне думаю.  Каково  мальчишке будет расти с такой мамашей.. Затравят ребенка
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13 час.
Владимир Байков
Ату её ату.
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11 час.
И
Искандер
Да ладно. Все знают, что папа Собчак был сволочью и вором, а мама Нарусович хамка и взяточница. Все знают, что и ЕБН, и его дочурка вместе с зятем были (и есть) мразью и ворами. Вы полагаете, что это сильно &quot;отравляе&quot;  жизнь Ксюшади и внучонка ЕБНа, тоже Бориса Ельцина?
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4 час.

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