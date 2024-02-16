Андрей Нальгин. Светская смерть Ксении Собчак

А я вот об ее сыне думаю. Каково мальчишке будет расти с такой мамашей.. Затравят ребенка

И

Искандер

Да ладно. Все знают, что папа Собчак был сволочью и вором, а мама Нарусович хамка и взяточница. Все знают, что и ЕБН, и его дочурка вместе с зятем были (и есть) мразью и ворами. Вы полагаете, что это сильно "отравляе" жизнь Ксюшади и внучонка ЕБНа, тоже Бориса Ельцина?