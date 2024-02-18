Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    То-то я смотрю у нас в городе женщин на дорогих машинах становится всё больше и больше. Более половины машин в потоке...Куда едет женский...
  • НС
    да любой мелкий начальник пристраивает понравившуюся ему дурёху(а то и прожжёную хитрющую стерву)- таких мужиков милл...Куда едет женский...
  • Валерий Кривошеев
    Это какой-то новый вид извращения "мужегерантоненавитстница"?Три признака мужч...

Три признака мужчины, который выполз из прошлого

Три признака мужчины, который выполз из прошлого

«Вместо того, что бы зимой одеться тепло, современные тётки наряжаются в джинсы с заниженным поясом, в куртку с повышенной талией и демонстрируют толстые синие от мороза телеса с тонкой полоской от стрингов посредине! Знакомый гинеколог сказал, что количество женщин, с различными заболеваниями, выросло в разы! Да с такими патологиями, что скоро просто рожать будет не кому!!! Пришло поколение женщин выращенных на Доме-2, совершенно не приспособленных к длительным семейным отношениям! С полностью сбитыми жизненными настройками! Ну не хватит на всех принцесс богатеньких папиков!!! В царстве царь всего один, а работников тысяча!» Из странных комментариев Читая этот комментарий, я первым делом подумала, что где-то нашли ледник, а в нем замерзший мамонт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Кривошеев
Это какой-то новый вид извращения &quot;мужегерантоненавитстница&quot;?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх