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Больничное питание: «Кормят то ли людей, то ли свиней»

Уголовное дело изменило рацион больных в республиканской больнице Текст и фото: Антонина Кябелева 19 февраля 2024 года в Петрозаводском городском суде заслушали показания очередной свидетельницы, которая подробно рассказала, как ее кормили в республиканской больнице, как она пыталась жаловаться, и ….

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