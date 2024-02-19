Больничное питание: «Кормят то ли людей, то ли свиней»

Уголовное дело изменило рацион больных в республиканской больнице Текст и фото: Антонина Кябелева 19 февраля 2024 года в Петрозаводском городском суде заслушали показания очередной свидетельницы, которая подробно рассказала, как ее кормили в республиканской больнице, как она пыталась жаловаться, и ….