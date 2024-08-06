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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков про «Спартак»: «Рано короновать. С серьезными соперниками красно-белые пока не встречались»

Красно-белые выиграли 2 матча подряд в Мир РПЛ и 1 игру в Фонбет Кубке России с общим счетом 9:1.  «Не нужно поддаваться эмоциям и короновать «Спартак».

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