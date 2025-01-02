Угрозы Кишинева в адрес Приднестровья приобретают военный характер

Илья КИСЕЛЁВ Энергетический кризис, в который ввергла Республику Молдова действующая власть в лице президента Майи Cанду и поддерживающей ее прозападной партии PAS, начинает трансформироваться в ситуацию, которая может привести к возобновлению вооруженной стадии так и не урегулированного до сих пор политически приднестровского конфликта.