Угрозы Кишинева в адрес Приднестровья приобретают военный характер

Илья КИСЕЛЁВ Энергетический кризис, в который ввергла Республику Молдова действующая власть в лице президента Майи Cанду и поддерживающей ее прозападной партии PAS, начинает трансформироваться в ситуацию, которая может привести к возобновлению вооруженной стадии так и не урегулированного до сих пор политически приднестровского конфликта.
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